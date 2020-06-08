Corona virüsü tedbirleri kapsamında ilk 26 haftası oynanan Süper Lig'e uzun bir süre ara verilmişti. Süper Lig'de ilk 26 hafta itibarıyla beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yapmıştı. Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan sarı-lacivertliler kadrosuna ilk olarak İsmail Yüksek ve Barış Sungur'u katmıştı. Öte yandan bazı isimlerle de yollarını ayırma kararı alan sarı-lacivertliler, 2 sezondur sol bek mevkinde oldukça sıkıntı yaşıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek isimlerden olan ve adı Galatasaray ile anılan Hasan Ali Kaldırım da takımdan gönderilecekler arasında... Yeni sezonda sol beki kaliteli bir isme emanet etmek isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi.

Hasan Ali Kaldırım'ın sözleşmesini yenilemeyecek Kanarya'da; Caner Erkin, Asamoah ve N'Sakala'nın isimleri gündeme geliyordu.

Sarı-lacivertlilerin, sol bek arayışını bilen Portekizli menajer Jorge Mendes, yönetimin kapısını kaliteli bir isimle çaldı. Mendes, İtalyan ekibi Napoli'nin gelecek yıl kadroda düşünmediği Faouzi Ghoulam'ı getirebileceğini iletti.

NAPOLİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yönetimle temas kuran Mendes'in "Ghoulam, Cezayir Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmek istemiyor. Oynayabileceği bir takım arıyor. Feghouli'den de Türkiye ile ilgili olumlu bilgiler almış. İsterseniz, Ghoulam'ı size getirebilirim" dediği öğrenildi.

Menajerlerden önce kulüplerle görüşmeyi prensip edinen yönetimin Mendes'e "Yeni hocamızı bekleyelim" yanıtı verdiği ancak diğer taraftan Napoli'ye oyuncunun durumunu sorduğu belirtildi.

Aslen Cezayirli olan Fransız doğumlu Faouzi Ghoulam, futbola Saint-Etienne'de başladı. 4 sezon yeşil-beyazlı formayı giydikten sonra 2013'te 5 milyon euro karşılığında Napoli'ye giden 29 yaşındaki sol bek, 7 sezondur İtalyan ekibinde top koşturuyor.

Bu sezon sadece 5 maçta görev alan Ghoulam, Cezayir Milli Takımı'nda 37 kez forma giyip 5 gol attı. 1.84'lük sol bek, 2017 yılında Cezayir'de yılın futbolcusu seçildi.

Kaynak: Sabah