Premier Lig ekiplerinden Everton'ın Kolombiyalı oyuncusu James Rodriguez'in bu yaz takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Bu doğrultuda Kolombiyalı yıldızın menajeri Jorge Mendes'in de oyuncusunu Atletico Madrid, Milan ve Napoli'ye önerdiği aktarılıyor.

Kolombiya'da yayın yapan Win Sports kanalının haberine göre Jorge Mendes, oyuncusunun transferi adına üç kulüple görüşme gerçekleştirdi. Transferi adına Atletico Madrid, Milan ve Napoli ile görüşmeler gerçekleştirilen James Rodriguez için Everton'ın 10 milyon Euro'luk bir bonservis ücreti talep edeceği belirtiliyor.

Real Madrid'den bedelsiz olarak Everton'a transfer olan James Rodriguez'in İngiliz kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.