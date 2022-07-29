Portekizli hoca, 10 kişi kalan takımını sürekli koşturdu, oyuncuların enerjisi çabuk tükendi. Arao da sakatlanınca, işler kontrolden çıktı.

İsmail'in atılacağı belliydi

Teknik direktör Jorge Jesus'un yeni sezon öncesi en büyük sürprizlerinden biri olarak ilk 11'in değişmez ismi yaptığı İsmail Yüksek, Dinamo Kiev maçında iyi oynadı ancak kontrolsüz hamleleriyle mücadeleyi tamamlayamayacağı belliydi. Özellikle 29'daki ilk sarı kartının ardından herkes, İsmail'in her an kırmızı kart görebileceğini düşünüyordu. Buna rağmen Jesus, onu oyunda tuttu ve İsmail de 53'te ikinci sarıdan oyundan atıldı.

Crespo'yu almakta gecikti

Dinamo Kiev, Fenerbahçe 'nin 10 kişi kalmasından sadece 4 dakika sonra öne geçti. Ancak Jesus, İsmail Yüksek'in atılmasından ve golü yemelerinin ardından hemen oyuna müdahale etmekte geç kaldı. Portekizli hoca, sahanın en etkisiz isimlerinden biri olan Joshua King ısrarını da sürdürdü. Crespo'yu, 63'te King'in yerine sahaya süren tecrübeli teknik adam, geçen sezonun yıldızlarından Miha Zajc'i iki maçta da bu bölgede hiç kullanmadı.

Arda Güler'i hiç düşünmedi

Mücadeleye ilk 11'de başlayan İrfan Can Kahveci, son derece etkisiz kaldı. İkinci yarının başında Jesus, Emre Mor'u oyuna sürdü. Ancak Emre, 5 dakika sonra fizik olarak düştü, geri dönemedi ve savunmaya destek olamadı. 78'de Emre çıktı, Bruma oyuna dahil oldu ama bu hamle de işe yaramadı. Deneyimli teknik adamın, ilk maçta oyuna alıp, takıma hareket getiren Arda Güler'e 1 dakika bile süre vermemesi şaşkınlık yarattı.

Takımın enerjisi kalmadı

Fenerbahçe, maçın başından itibaren Dinamo Kiev karşısında baskılı ve tempolu bir oyunu tercih etti. Ancak Jorge Jesus, takımın 10 kişi kalmasının ardından ve uzatma bölümleri de dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 120 dakika boyunca sürekli oyuncularını koşturdu. Sonunda her yere yetişen Arao, 95'te sakatlandı ve çıktı. Kontrolden çıkan Fenerbahçe, hücumda doldur boşalta geçti. Bir ara normalde savunmanın solu için oyuna giren Novak, sağ bekte bile oynadı.