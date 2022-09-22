Jorge Jesus hakkında sürpriz iddia! Yanıt gecikmedi

Fenerbahçe 'nin başarılı teknik adamı Jorge Jesus hakkında sürpriz bir iddiaya ortaya atıldı. Portekizli çalıştırıcının geleceği ile ilgili iddialara ise net bir yanıt gecikmedi.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de mutlu olmadığı ileri sürüldü ve tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinin sona ermesinin ardından Brezilya'ya geri dönebileceği belirtildi.

Bununla birlikte Jorge Jesus'un şimdiden Atletico Mineiro ile görüşmelerde bulunduğu da iddialar arasında yer aldı.

İddialara yanıt

Ancak ESPN'de yer alan habere göre ise Atletico Mineiro kulüp yetkilileri iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, ileri sürülen bilgilerin yalnızca "spekülasyondan" ibaret olduğunu aktardılar.

Başkan Ali Koç'un hedefi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hedefi ise Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası için liglere verilen arada Jorge Jesus'un sözleşmesini yenilemek. Portekizli teknik adamın Sarı-Lacivertli ekiple olan sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

Fenerbahçe'de 4 ayda değişen futbol" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> futbol

Fenerbahçe'de Jorge Jesus fırtınası devam ediyor. Portekizli Teknik Direktör, yalnızca 4 ay gibi kısa bir süre içerisinde Sarı-Lacivertli ekipte büyük etki yaratmayı başardı. Alınan başarılı sonuçların yanında oynanan futbolun da sayesinde taraftar desteğini kısa sürede arkasına alan Jesus, taktik ve diziliş konusunda esneklik sağladı. Tecrübeli çalıştırıcı, aynı zamanda Fenerbahçe’yi Avrupa’nın en golcü takımlarından biri haline de getirdi.



