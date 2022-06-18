Jorge Jesus, imza töreninde transferle ilgili yaptığı açıklamada, “Adını ilk kez duyduğunuz oyuncular alacağız” demişti. Portekizli teknik adam, bir süredir takip ettiği, mayıs ayındaki Brezilya tatilinde gidip statta izlediği Erison’un ismini yönetime verdi.

23 yaşındaki oyuncunun forma giydiği Botafogo’yu, Jesus’un yakın arkadaşı, Luis Castro çalıştırıyor. Tecrübeli teknik adam, arkadaşının en golcü futbolcusunu Fenerbahçe ’ye getirmek istiyor.

5 milyon Euro

Botafogo, geçtiğimiz ocak ayında 23 yaşındaki golcüyü 200 bin Euro’ya kadrosuna katmıştı. Erison, 23 resmi maçta attığı 13 golle dikkatleri üzerine çekti. Siyah-Beyazlılar, takımın en skorer ismi olan yıldız futbolcuyu satmak istemiyor. Ancak ellerini kollarını bağlayan bir durum var: 5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi! Fenerbahçe’nin ilgisi sonrası Botafogo’nun ABD’li sahibi John Textor, henüz ocak ayında aldıkları Erison’a yeni sözleşme imzalatmak için harekete geçti.

Yönetim, Jesus’a güveniyor

Textor’un yıldız forvetin maaşında iyileştirme yapıp, serbest kalma maddesini de en az 10 milyon Euro’ya çekmek istediği belirtildi. Botafogo taraftarlarının da yaşanan bu gelişmeler sonrası sosyal medyada Erison’un takımda kalması için kampanya başlattıkları öğrenildi. Fenerbahçe Yönetimi aslında marka bir golcü transfer etmek istiyor. Ancak kariyeri boyunca Güney Amerika’dan keşfettiği birçok ismi yıldız seviyesine çıkaran Jorge Jesus’a olan yüksek güven nedeniyle, Erison için 5 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli ödenmesi sürpriz olmaz.