Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ’de transfer listesinin ilk sırasında bulunan yıldız oyuncu belli oldu.

TRANSFERLER JESUS'UN ONAYIYLA YAPILIYOR

Sarı-lacivertli takımda yeni hafta ile birlikte teknik direktör olarak Jorge Jesus resmen açıklanacak. Dolayısıyla transfer çalışmaları da Jesus’un onayı ile yapılıyor.

CARDOZO'YLA BENFİCA'DA BAŞARILI OLDU

Transfer gerçekleşirse yeni golcü, Oscar Cardozo etkisi yapabilir. Jesus, Benfica’da başarılı olduğu dönemlerde Cardozo ile çalışmış ve bu futbolcudan önemli katkılar almıştı. Transfer edilmesi düşünülen golcü oyuncu, Cardozo ile benzerliklere sahip.

JESUS, SÖRLOTH'U İSTİYOR

Jorge Jesus, Benfica’da birlikte çalıştığı Cardozo ile benzer özelliklere sahip Sörloth’u kadrosunda görmek istiyor. Norveçli yıldız, Süper Lig’de 2 yıl önce gol kralı olması nedeniyle de listenin ilk sırasında yer alıyor.

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Bunların başında fiziksel özellikleri geliyor. Cardozo 1.93, Sörloth 1.95 boyunda. Pivot santrafor özelliklerinde bir golcü ile başarılı sonuçlar alan Jesus benzer bir başarıyı sarı-lacivertliler ile de yakalamak için buna yönelik planlar yapıyor. Ayrıca iki futbolcunun gol ve kafa vuruşları da oldukça etkili.

GOL KRALI OLDUĞU İÇİN LİSTENİN TEPESİNDE

Sörloth’un ilk sırada yer almasının sebebi Süper Lig’de başarıyı yakalaması olarak gösteriliyor. Trabzonspor forması ile 2 yıl önce 24 gole imza atıp gol kralı olan Norveçli sonraki kulüplerinde bu performansın uzağında kaldı.

TECRÜBESİ NEDENİYLE SÖRLOTH'TA KARAR KILINDI

Sörloth gibi kariyerli isimlerin Süper Lig tecrübesi olmaması yönetim için bir risk oluşturdu. Bu nedenle daha garanti olduğu düşünülen Sörloth’da karar kılındı. Bonservisi RB Leipzig’de bulunan futbolcunun menajeri ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde devam ettiği ifade edildi. (Skorer)