Portekizli teknik adam dönüşüme Samandıra’da başladı. Tesisin dört bir yanı, Fenerbahçe ’nin tarihi başarılarından anıları yansıtan fotoğraflarla süslendi. Ayrıca koyulan kurallara tüm futbolcuların sıkı sıkıya bağlı kalması sağlandı. Antrenman rutini tamamen değişti. Her çalışmadan önce yaklaşık yarım saat teknik ekiple takım arasında toplantılar yapılıyor. Ayrıca idman seviyesi, Jesus ile birlikte alışılmadık seviyelere çıktı. İşte madde madde Fenerbahçe’de yaşanan devrim.

Kulübün büyüklüğünü hissettirdi

Jorge Jesus, Samandıra Tesisleri’ne adım attığı ilk gün motivasyonun önemine vurgu yaptı. Portekizli hoca, tesisin dört bir yanının, Fenerbahçe’nin tarihi başarılarından fotoğraflarla donatılmasını istedi. 1959 öncesiyle birlikte kazanılan 28 şampiyonluk kupasının resimleri tesisin girişine asıldı. Böylece her futbolcu, Samandıra’ya girerken de tesiste gezerken de nasıl büyük ve başarılı bir kulüpte olduklarını her an hissetti.





Telefon yok, iletişim var

Tecrübeli teknik adam için en önemli konuların başında disiplin geliyor. Jesus, bu doğrultuda bazı kurallar koydu ve bunlara kesinlikle uyulması gerektiğini tüm takıma net bir şekilde anlattı. Buna göre tesise giriş ve çıkış saatleri, dinlenme süreleri, yatış saati gibi konularda futbolcular son derece titiz davranıyor. Ayrıca oyuncuların birbirleriyle daha fazla iletişim kurmaları adına tesiste telefon da yasak. Kurallara uymayanlara yüksek para cezaları veriliyor.

Her oyuncuya özel bilgi

Her antrenmandan önce ortalama yarım saat Jesus ve ekibi ile futbolcular arasında toplantı yapılıyor. O günkü idmanın detayları, neler yapılması gerektiği takıma anlatılıyor. Taktik toplantılarda ise her futbolcuya ayrı ayrı rakiple ilgili bilgi verilip, karşısındaki oyuncuların güçlü ve zayıf yönleri, nasıl oynamaları gerektiği vurgulanıyor.

Yok böyle tempo

Oyuncularından baskılı oyun isteyen Jesus, bunun için gereken fizik gücüne ulaşılması için antrenmanlara büyük önem veriyor. Portekizli hoca, idman temposunu alışılmadık bir seviyeye çıkarttı. Normalde haftada 1 ya da 2 gün salonda çalışma yapılırdı. Artık neredeyse her idman salonda başlıyor, ardından sahaya geçiliyor. Antrenmanların süresi ve temposu da geçmiş yıllara oranla fazlasıyla yükseldi. Bunun meyvesini sahada toplayan Fenerbahçeli oyuncular, maçların son bölümlerinde bile şiddetli pres ve yüksek hızda driplinglere devam edebiliyor. Futbolcular ayrıca formayı hak edenin giyeceği konusunda da hocalarına büyük güven duyuyor.

Yusuf Dursun