Jorge Jesus Fenerbahçe tesislerine hayran kaldı!

Fenerbahçe ’nin yeni teknik patronu, kulübü ve takımı bir an önce yakından tanımak için kolları sıvadı. Jorge Jesus, İstanbul’daki ilk gününü Ülker Stadı’nda geçirmiş, ardından Kalamış Tesisleri’nde başkan Ali Koç ve yöneticilerle yemek yemişti.

Portekizli çalıştırıcı, dün sabah ise soluğu, Fenerbahçe Futbol Takımı’nın idmanlarına ev sahipliği yapan Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde aldı. 67 yaşındaki teknik adama yönetici Selahattin Baki eşlik etti.

Jesus, önce FenerLAB, fitness ve toplantı salonlarını, masaj ve soyunma odalarını, restoranı gezerek buralar hakkında bilgi aldı. Jesus daha sonra tesis çalışanlarıyla tanışıp bir süre sohbet etti. Son olarak sahalara geçen deneyimli hoca, Can Bartu Tesisleri’ne hayran kaldı. Jorge Jesus’un, geliştirilebilecek birkaç konuyla ilgili olarak da tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.