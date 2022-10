Jorge Jesus ezberleri bozdu!

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde arka arkaya maçlarını kazanan Fenerbahçe ’de teknik direktör Jorge Jesus’un uyguladığı rotasyonlar futbol kamuoyunda bir numaralı gündem oldu. Portekizli çalıştırıcı göreve başladığından beri 19 resmi maçta hep farklı 11’ler sahaya sürdü. Milliyet'in haberine göre; Özellikle son dönemdeki yoğun maç trafiğinde her maç en az 5-6 futbolcu değiştiriliyor. Buna karşın takım golleri atmaya devam ediyor, 3 puanlar geliyor.

Antrenman programı

Portekizli çalıştırıcı ortaya koyduğu rotasyon planıyla adeta hocalık dersi veriyor. Deneyimli teknik direktör her bir oyuncusunu her an kullanacakmış gibi hazır tutuyor. Kadrodaki genç ya da tecrübeli demeden tüm öğrencilerini kullanmak isteyen Jesus, antrenman programlarını buna göre ayarlıyor. Sezon başından beri çok sıkı ve disiplinli çalışan takım bunun meyvele-rini topluyor. Artık Fenerbahçe’de yedek oyuncu kavramı ortadan kalktı.

Herkese eşit şans

Sarı-lacivertli takımda nerdeyse bütün futbolcular artık gerçek bir as futbolcu oldu. Herkesin klasik olarak bildiği ‘ideal 11’ tanımını kaldıran Jorge Jesus, kadrosundaki tüm oyunculara eşit oranda şans veriyor, futbolcular her maç oynayacakmış gibi kendini hazırlamak zorunda kalıyor. En bariz örnek de Avrupa Ligi’nde son maçta Larnaca deplasmanındaki ilk 11’den 5 futbolcu, önceki gün ligdeki Ankaragücü mücadelesinde yedek bekledi.

Hep ters köşe

Jorge Jesus ilk 11’leri ve formasyonlarıyla herkesi ters köşe bırakıyor. Larnaca’da Arda Güler’i ilk 11 çıkarması, Lincoln’ü zaman zaman sol beke çekmesi, orta sahada sürekli merkezi değiştirmesi, hücum hattındaki rotasyonları ve farklı formasyonlar denemesiyle dikkat çekiyor. Jesus en çok Altay, Szalai, Valencia ve Rossi’yi kullanıyor.

Farklı formasyonlar

Sarı-lacivertlilerin en büyük avantajlarından biri teknik direktör Jorge Jesus’un rakip hocalar tarafından çözülemez olması. İdeal bir ilk 11 belirlenmediği ve her maç bir sürpriz olduğu için rakip teknik adamlar Fenerbahçe’yi analiz etmede zorlanıyor. Ayrıca takımın belirli bir formasyonu da bulunmuyor. Her maç farklı olarak 3’lü, 4’lü ve hatta 5’li formasyonlarla oynanıyor.

29 futbolcuya süre

Jesus bu düzeni sadece Süper Lig’de değil, Avrupa Ligi’nde de uyguluyor. Sezon başından beri 19 resmi maça çıkan ve her birinde farklı ilk 11 çıkaran Jesus, bu zamana kadar da toplamda 29 farklı futbolcuya şans verdi. Hatta şu anda kadroda olmayan Lemos, Novak ve Bruma gibi isimler bile forma giydi. Sadece Göztepe ’den gelen kaleci İrfan Can Eğribayat henüz süre alamadı.