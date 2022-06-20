Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe 'nin listesine yeni bir isim daha girdi... Takımı 4-4-2 düzeninde oynatmayı planlayan Jorge Jesus'un hücum bölgesine çok yönlü bir futbolcu istediği ve hedefteki ismin Luka Waldschmidt olduğu iddia ediliyor.

BENFICA'DA 7 GOL ATTI

Portekizli hoca 2020-2021 sezonununda Benfica'ya çalıştırırken 15 milyon Euro karşılığında Alman yıldızı Freiburg'tan transfer etmişti.

Benfica formasıyla 27 maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Waldschmidt sürpriz bir şekilde geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro'ya Wolfsburg'a transfer oldu. Ancak Alman ekibinde bekleneni veremeyen ve 14 Bundesliga maçında 1 gol atabilen 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

SOL AYAĞI ÇOK ETKILI

Forvette, forvet arkasında, 10 numara pozisyonunda ve kanatlarda görev yapabilen Waldschmidt 7 kez de Almanya formasını giydi. Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde hem Waldschmidt'in menajeri hem de Wolfsburg'la temasa geçeceği ifade ediliyor.

1.81 boyunda olan ve sol ayağını çok etkili kullanan yıldız futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 7 milyon Euro. Sarı-Lacivertliler'in bu transfer için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

FREIBURG'DA TÜM DİKKATLERİ ÇEKTİ

Luca Waldschmidt son dönemde beklentilerin altında kalsa da çok önemli ve yönlü bir yıldız. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Alman futbolcu, 2018 ile 2020 yılları arasında Freiburg formasıyla ligde 16 gole imzasını atmıştı. (Takvim)