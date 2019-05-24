Portekizli teknik adam Jorge Jesus, birkaç ay evvel Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'deki görevinden ayrılmıştı. Adı dönem dönem Türk takımlarının da gündemine gelen ve yaklaşık dört aydır boşta olan 64 yaşındaki deneyimli hoca, Brezilya'da yayın yapan Sport TV adlı televizyon kanalıyla gerçekleştirdiği röportajda geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hedefinin yeniden Avrupa'da çalışmak olduğunu ifade eden Jesus, "Benim için para, mesele değil. Yalnızca bana kupalar kazanmamı sağlayacak bir takımda görev almak istiyorum." şeklinde konuştu. Jesus, Al Hilal'den ayrıldıktan sonra teklif alıp almadığıyla ilgili soruyaysa "Milli takım düzeyinde iki teklif geldi ama bunları reddettim. Çünkü ben bu tarz bir hoca değilim." yanıtını verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler