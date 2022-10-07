UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda AEK Larnaca ile karşılaşan Sarı-Lacivertiler, Rum ekibini; Michy Batshuayi ve Rafael Mamas'ın kendi kalesine attığı golle 2-0 devirdi. Bu sonuçla puanını 7 yapan ve Rennes'le beraber grupta zirveyi paylaşan Fenerbahçe geceyi mutlu bitirdi. Ancak karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında Kanarya'nın teknik direktörü Jorge Jesus oyuncularına ve takımına methiyeler düzerken, iki kötü haberi verdi.

'Kas yorgunluğu var'

Portekizli teknik adam, Mert Hakan Yandaş ile Willian Arao'nun sakatlandığını ve bir süre oynayamacaklarını duyurdu. Tecrübeli hoca, "Arao'da kas yorgunluğu var. Bu kadar yoğun takvimde bu tarz şeyler normal. Mert Hakan ve Arao, bir süre takımda olamayacaklar" dedi.

Fernandes'le girdiği pozisyonda sakatlandı

Mert Hakan'ın da Beşiktaş maçında Gedson Fernandes ile girdiği pozisyonun ardından sakatlandığı ve 3-4 hafta gibi bir süre görev yapamayacağı kaydedildi.







