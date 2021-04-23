Mundo Deportivo’nun haberine göre Garbajosa, “Fikrimi tekrar edebilirim, beş yıldır başkanlık yapıyorum ve bu organizasyonların yarattığı potansiyel veya gerçek tehlikeler konusunda da aynı şeyi düşünüyorum. Geçen gün kişisel gazete koleksiyonumu kontrol ettim, bu konuda şu ana kadar bu beş yıl içinde söylediklerim, şimdi futboldakilerin söylediklerini temsil ediyor benim için” dedi.

Ayrıca Garbajosa, “Futbol Federasyonu, LaLiga ve başkanlarıyla olağanüstü bir ilişkimiz var. Bu sürekli bir ilişki ve LaLiga ile defalarca bu olasılık hakkında konuştuk çünkü basketbolda bu sistemin neden olduğu zararın farkındalar” dedi.