Jorge Felix: Türkiye’de taktik az, bireysellik çok

Felix “liginizin seviyesi çok iyi, birçok kaliteli oyuncu burada oynuyor. Arda Turan gibi… La Liga-Premier Lig gibi liglerde oynamış pek çok oyuncu burada. Türkiye ile İspanya arasındaki en büyük fark, taktiksel farklılık. Türkiye’de bireysellik ön planda, oyuncu sadece kazanmaya odaklanmış. Çok duygusallar. Bizde ise takımın iyi oynaması ve kazanmak önemlidir” ifadelerini kullandı. Polonya’daki son yılında menajerinden “Türkiye’de farklı bir kulüp var, ödemelerde ne söylüyorlarsa yapıyorlar” sözleriyle Sivasspor’dan haberdar olduğunu bildiren Felix “tabii ki Sivasspor’un Avrupa Ligi’nde oynayacak olması da diğer bir etken. Bunun yanında Rıza hoca gibi önemli bir teknik direktör ve oyuncu arkadaşlarım da seçimde önemli rol oynadı. Sivas’ta olmaktan mutluyum. İnsanlar yardımcı, destek olmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sivas’ın soğundan çekindiğini, henüz tam karşılaşmadığını söyleyen İspanyol oyuncu “havanın çok soğuk olacağı söylendi! Ben bu durumda ağlayacağım sanırım! Yemekler ve lezzetler İspanya ile benzer durumda. Seyahat etmeyi seviyorum. Ama burada mesafeler, şehirler çok uzak. Örneğin Madrid’de en uzak yer 3 saat ama Sivas’ın konumu itibariyle bir yere gitmek için uçağa binmek gerekiyor. Belki en büyük dezavantajı bu..” şeklinde konuştu.