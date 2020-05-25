EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, aldıkları sezonun iptal kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kararın paylaşıldığı sırada değerlendirmeleri aktarılan Bertomeu, böylesine bir sezonu erken bitirmekten dolayı duyduğu üzüntüye rağmen bunun insan sağlığını ön planda tutarak alınmış mecburi bir karar olduğunu dile getirdi.

İşte Bertomeu'nun iptale ilişkin açıklamaları:

"Bu erken son kararı, kontrolümüz dışında gelişen nedenlerden dolayı geldi"

"Kuşkusuz bu, 20 yıllık tarihimizde almamız gereken en zor karardı. Kontrolümüz dışındaki nedenlerden kaynaklı, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı ve heyecan verici sezonunu erken bitirmek zorunda kaldık. Bu karar, ligdeki tüm ortaklarımızın kararlılıklarını ve tutkularını koruyarak taraftarlara eksiksiz ve benzersiz özel bir sezon sunmak adına tüm yolları tükettikleri 2.5 aydan sonra alındı. Onlara bağlıyız ve her sezon için tutkuya sahibiz. Bu erken son, kontrolümüz dışında gelişen nedenlerden dolayı geldi. Rekor kıran istatistiksel veriler, taraftarlarımızın maçlardan ne kadar keyif aldıklarını gösterirlerken biz de 2020-2021 için daha iyi bir sezon planlamasına başlamak adına heyecan veriyor"

"Bu, içinde bulunduğumuz için şanslı olduğumuz inanılmaz bir topluluk"

"EuroLeague ve EuroCup topluluklarının, bu ekstra zor zamanlarda nasıl bir arada kaldıklarını görmekten gurur duyuyorum. Takımlarımızın ve hissedarlarımızın, bu zor zamanda kararlarındaki cesaret, inanç ve sundukları cömert katkılardan dolayı gurur duyuyorum. Yanımızda kalan ve turnuvanın devam etmesi adına uğraş veren oyuncular, antrenörler ve hakemlerle gurur duyuyorum. Bu içinde bulunduğumuz için şanslı olduğumuz inanılmaz bir topluluk"

"İnsan sağlığını ilk öncelik olarak değerlendirmeliyiz"

"Açıkçası, 2019-2020 sezonu için çok fazla motivasyonumuz vardı. Ancak böylesine olağanüstü bir durumda, insan sağlığını ilk öncelik olarak değerlendirmeliyiz. Oyuncularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz, takımlarımız, onların personelleri, lig personelimiz, oyunlarda yer alan kişiler ve hepsinin aileleri önceliktir. Dolayısıyla inançlarımıza ve temsil ettiğimiz şeye sadık kalıyoruz"

"Bu son değil, yeni bir başlangıç"

"Önümüzdeki aylar adına tek bir hedefimiz var: Organizasyonun güçlü şekilde geri dönmesine imkan sağlamak ve taraftarlarımızla tekrar bir araya gelmek adına mümkün olan en iyi durumu inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapmak... Bu son değil, yeni bir başlangıç"