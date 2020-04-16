EuroLeague Basketball Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu, corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan EuroLeague ve EuroCup organizasyonlarının geleceği adına online bir toplantı düzenledi.

Konu başlıkları üzerine değerlendirmelerde bulunan Bertomeu, organizasyonların salgın nedeniyle aksayan durumuna ilişkin açıklamalar yaptı.

"İptal gerekirse iptal ederiz"

Sezonun iptal edilme ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulunan Bertomeu, "Risk taşıyan herhangi bir karar almayacağız. Sezonu iptal etmek zorunda kalırsak, bunu yapacağız. Bir risk görürsek, kulüplerimize herhangi bir şey teklif etmeyeceğiz. Önemli olan oyuncuların, antrenörlerin ve ilgili kişilerin sağlığını %100 garanti edebiliyorsak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mayıs'ta Final Four mümkün değil

Final Four'un sezon öncesinde planlandığı gibi Mayıs'ya yapılmasının ise mümkün olmadığını belirtti: "Gelinen bu noktada Final Four'un Mayıs ayında gerçekleşmeyeceği çok açık"

Format değişebilir

Mevcut formatta devam etmek istediklerini belirtse de farklı opsiyonların da değerlendirildiğini belirten Bertomeu, "Maçlara devam etmek istiyoruz. Belki de taraftarlarımız maçlara gelemeyecek. Ancak sadece herkesin sağlığını garanti edebileceğimiz durumda devam edeceğiz. Mevcut formatta devam etmek istiyoruz. EuroLeague ve EuroCup'ı farklı formatlarda sürdürmek adına da bazı seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Sezonu sadece bir bölgede devam ettirmek zorunda kalabiliriz. Ve EuroLeague'i Play-Off yerine Final Eight ile tamamlayabiliriz" dedi.

Son tarihi açıkladı!

Turnuvaları devam ettirebilmek adına son tarihi de veren Bertomeu, "Temmuz ayından öteye geçemeyeceğimizi düşünüyorum. Turnuvalara, Eylül-Ekim aylarında devam etme taraftarı değiliz" ifadelerini kullandı.