Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden Rus ekiplerinden Zenit St Petersburg, transfer çalışmalarında tam gaz devam ediyor. Birçok önemli hamle gerçekleştiren Zenit, son olarak Khimki Moskova'dan Jordan Mickey'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Khimki Moskova formasıyla 15.6 sayı ortalaması yakalayan Mickey, sayı krallığında yedinci sırada yer alırken 5.8 ribaunt ile ilgili alanda altıncı ve 1.5 blok ile de blok alanında üçüncü sırada sezonu tamamladı.

Zenit St Petersburg, 27 yaşındaki uzun ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.