Jordan Henderson'dan Liverpool’a kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle sahalardan 3 hafta uzak kalacak.

21 Şubat 2020, Cuma 23:46 Son Güncelleme:
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Jordan Henderson'dan Liverpool’a kötü haber

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool’un kaptanı Jordan Henderson, dizindeki sakatlık nedeniyle kısa bir süre formasından uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’un hafta içi Atletico Madrid’e 1-0 yenildiği maçta sakatlanan orta saha oyuncusunun, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 34 karşılaşmada görev alan ve rakip fileleri 3 kez havalandıran 29 yaşındaki İngiliz futbolcunun dizinden sakatlandığı ve sahalardan 3 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Jordan Henderson, İngiltere Milli Takımı’nda da 55 karşılaşmada görev aldı.

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