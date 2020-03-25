Jonathas: Bana bu kadar acı verdiyse...

İspanya La Liga ekiplerinden Elche’nin formasını giyen Brezilyalı Jonathas, koronavirüs nedeniyle yaşadıklarını anlattı. 31 yaşındaki santrfor, “Özellikle ilk 3 gün zordu, idman yapamaz hale geldim. İlk başta migren ağrısı zannetmiştim. Kendimi çok zayıf hissettim. Banyoda düşüp kalıyordum. Bu bana bu kadar acı verdiyse düşünün, yaşlılardaki etkisi ne kadardır. Sporcu olmama rağmen çok acı çektim” diye konuştu.