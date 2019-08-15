Jonathan Kodjia transferiyle ilgili resmi açıklama geldi!

Burak Yılmaz'ın sakatlığının ardından santrfor transferi için harekete geçen Beşiktaş'ın Aston Villa'da forma giyen Fildişi Sahilli golcü Jonathan Kodjia'yı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü. Golcü futbolcunun hocası Dean Smith, çıkan haberlerin ardından bugün konuyla ilgili bir açıklamada bulundu.

Takımının Premier Lig'in ikinci haftasında Bournemouth ile oynayacağı karşılaşma öncesinde basın mensuplarının karşısına geçen Smith, Kodjia'yla ilgili ısrarlı sorulara "Şu ana dek hiçbir kulüp bizimle görüşmedi. Açıkçası hiçbir teklifi de hoş karşılamayız. Jonathan burada mutlu ve biz de ondan çok memnunuz. Kendisi, tamamı ile lige odaklanmış durumda." şeklinde yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon forma giydiği 43 maçta 9 gol ve 4 asistlik bir performans sergileyen yıldız ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler