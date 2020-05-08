Jonathan Frakes’in rol aldığı PUBG Lore hikayesi yayınlandı

PUBG, tam adı ile PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’ın yeni Lore hikayesi yayınlandı. Uzay Yolu: Yeni Nesil adlı televizyon dizisi ile serinin diğer filmlerinde Komutan William T. Riker karakterini canlandıran Jonathan Frakes’in rol aldığı video, PUBG TV Türkiye YouTube kanalı üzerinden Türkçe altyazılı olarak yayınlandı.

Ünlü oyuncu Jonathan Frakes tarafından anlatılan bu TV dizisinde, Mysteries Unknown, 1970’lerde saygın milyarder Carl Johann Lindh tarafından kurulan Avrupa’nın popüler eğlence parkı Dinoland’ın karmaşasını araştırıyor. Eğlence parkındaki trajik kaza sonucu, Lindh’nin oğlunun adını da taşıyan parkın maskotu Alex the T-Rex’in ölümü ile işler daha da kötüye gidiyor.

Maskotun gizemli ölümü ve Lindh’in oğlunun tuhaf davranışları Dinoland eğlence parkının şanına gölge düşürüyor ve felaketlerin de arkası kesilmiyor. Bu video, Vikendi adasındaki Dinoland’in daha önce hiç duyulmamış sırlarını açığa çıkarıyor.