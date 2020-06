Jonathan David yarışına Inter de katıldı

Gent'in 20 yaşındaki yıldızı Jonathan David'in talipleri artıyor. Transfer döneminin en gözde isimlerinden olması beklenen David için İngiltere Premier Lig'in devlerinin yanı sıra İtalya'dan da Inter'in devreye girdiği belirtildi.

Het Laatste Niews'e göre Inter, oyuncuya teklif yapmaya hazırlanıyor. 20 yaşındaki yıldız adayı ile Arsenal ve Manchester United da ilgilenmekte.

Bu sezon 23 gol, 10 asistlik performansıyla Gent'in en öne çıkan ismi olan David için Belçika ekibinin 22 milyon Pound düzeyinde bir teklif beklediği ifade edilmekte.