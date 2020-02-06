Jokic’ten eşine az rastlanan 'triple double'

30 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza atan Nuggets’ın Sırp pivotu Nikola Jokic, bir NBA maçında 30 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajlarını geçen 10. oyuncu oldu.

Bunu daha önce Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Elgin Baylor, Karim Abdülcabbar, DeMarcus Cousins, Billy Cunningham, David Lee, George McGinnis ve Larry Foust başarmıştı.

Cedi’den 11 sayı

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, deplasmanda Oklahoma City Thunder’a 109-103 yenildikleri mücadeleyi, 11 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Phoenix Suns: 116-108

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 119-118

Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 129-88

Boston Celtics-Orlando Magic: 116-100

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-127

Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 109-103

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 107-121

Utah Jazz-Denver Nuggets: 95-98

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 128-111

AA