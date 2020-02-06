Jokic’ten eşine az rastlanan 'triple double'

30 sayı, 21 ribaunt, 10 asistle "triple double"a imza atan Nuggets’ın Sırp pivotu Nikola Jokic, bir NBA maçında 30 sayı, 20 ribaunt, 10 asist barajlarını geçen 10. oyuncu oldu.
Bunu daha önce Wilt Chamberlain, Oscar Robertson, Elgin Baylor, Karim Abdülcabbar, DeMarcus Cousins, Billy Cunningham, David Lee, George McGinnis ve Larry Foust başarmıştı.
Cedi’den 11 sayı
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, deplasmanda Oklahoma City Thunder’a 109-103 yenildikleri mücadeleyi, 11 sayı, 5 ribaunt ve 4 asistle tamamladı.
Sonuçlar
Detroit Pistons-Phoenix Suns: 116-108
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 119-118
Brooklyn Nets-Golden State Warriors: 129-88
Boston Celtics-Orlando Magic: 116-100
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-127
Oklahoma City Thunder-Cleveland Cavaliers: 109-103
Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 107-121
Utah Jazz-Denver Nuggets: 95-98
Los Angeles Clippers-Miami Heat: 128-111
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