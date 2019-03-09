Jokey Harry Kimber, 500 kiloluk atın altında kaldı

Ada’da yapılan engelli at yarışlarında jokey Harry Kimber, final etabında dengesini kaybetti ve 500 kiloluk atın altıda kaldı. Neyse ki bu kazayı sadece kırıklarla atlatan Kimber ve atın sağlık durumları iyi.

09 Mart 2019, Cumartesi 07:24
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Jokey Harry Kimber, 500 kiloluk atın altında kaldı

Britanya’da önceki gün İngiltere’nin Wincanton bölgesinde yapılan engelli at yarışında talihsiz bir kaza yaşandı.

Jokey Harry Kimber, bindiği West Chinnock adlı atla engelleri aşmaya çalışırken, final etabında herkesin yüreğini ağzına getirdi. Kimber, engeli geçtikten sonra atı Chinnock, dengesini kaybetti ve jokeyini düşürdü. Kimber, kazada 500 kiloluk atın altında kaldı.

Yetkililerin müdahalesi sonrası atın altından güçlükle kaldırılan Kimber, hemen hastaneye kaldırıldı. Daha sonra yapılan açıklamada kaburgalarında kırıklar tespit edilen jokeyin hayati bir tehlikesinin bulunmadığı, atın da durumunun iyi olduğu belirtildi. 

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