Ülkemizi Dubai'de temsil eden safkanlardan yetenekli kısrak Peri Lina perşembe günü 2000 metre çim pistte 55 kilo ile start alırken safkana bu kez dört kez üst üste Gazi Koşusu'nu kazanarak kırılması zor bir rekora imza atan jokeyimiz Ahmet Çelik binecek.

Türkiye saati ile 23.00'da piste çıkacak kısrağımıza şimdiden başarılar dilerken bir başka göğsümüzü kabartan olay ise Ahmet Çelik'in o gün iki safkana daha binmesi oldu.

32 yaşındaki pilotumuz her ikisi de Boursley Racing Syndicate'e ait safkanlardan Shanty Star'a 1600 çimdeki mücadelede saat 20.05'te, Musaddas'a ise 22.25'teki koşuda 1400 metre çim pistte binecek. Ahmet Çelik'in başarılı bir performans sergilemesi halinde 30 Mart 2019'da gerçekleşecek Dubai World Cup gününde de at binebileceği belirtiliyor.

Cem BOŞGELMEZ