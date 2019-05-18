John Wick’i kızdırmayacaktınız!

Keanu Reeves ‘Matrix’ serisindeki Neo karakterinden sonra muhtemelen bir daha kendine uygun bir rol bulamaz, iflah olmaz diyorduk. O da sanki bunu doğrularcasına bir dizi üçüncü sınıf aksiyon filminde rol aldı. 2014 yılında ise kariyerini değiştiren bir şey oldu. Basit bir intikam hikayesi gibi gözüken ‘John Wick’ tüm dünyada heyecan yaratan kült bir filme dönüştü. Meslekten elini ayağını çeken bir suikastçı olan John Wick’in hikayesi, bir yeraltı çetesi evine girip, karısından ona yadigar olan köpeği öldürdüğünde başlıyor.

Sevdiği her şeyi yitiren bu adam, bundan sonra amansız bir savaş makinesine dönüşüyor. Onun öfkesinden tüm yeraltı alemi nasibini alıyor. Suç dünyası, bu adamın köpeğini öldürdükleri güne lanet okumaya başlıyor. John Wick’in başarısı gerçekçi aksiyon sahnelerinde ya da zekice kurulan olay örgüsünde değil, şehrin içinde epik boyutlara varan efsanevi dövüş sahnelerinde yatıyor. Gerçekçilikten uzaklaştıkça keyif veren dövüşler öylesine güçlü bir estetikle tasarlanıyor ki gözünüzü alamıyorsunuz. 1950’li yılların kara film estetiği de neon ışıklı bir şekilde 2000’lere uyarlanıyor ve milenyum çağının kara filminin nasıl olması gerektiğini gösteriyor.

Bu sezonun en çok gişe yapan filmlerinden biri olması beklenen ‘John Wick 3: Parabellum’ diğer serilerin aksine ayağını gazdan hiç çekmiyor. Pek çoklarına göre üç film arasında en iddialısı bu. Seriyi sevenlerin yine soluk soluğa takip edeceği bir kurguyla geliyor suikastçımız. Uzakdoğu dövüş sanatları, motosiklet takip sekansları, dansı andıran çatışma sahneleri… Aksiyon hayranları için bulunmaz bir nimet John Wick’in dönüşü!

Filmin Künyesi

Yapımı: 2019 – ABD

Tür: Aksiyon

Süresi: 130 DAK.

Yönetmen: Chad Stahelski

Oyuncular: Keanu Reeves, Halle Berry, Ian McShane

Gün batımı

Birkaç yıl öncesine kadar hiç kimsenin adını sanını bilmediği bir Macar yönetmen, tamamı bir Nazi toplama kampında geçen filmiyle Yabancı Dilde En İyi Film Oscar’ını alıp götürmüştü. Toplama kampının içinde gaz odalarına sokulacağı günü bekleyen birinin bakış açısını yaşatıyordu film izleyene. Henüz ilk filmiyle bir başyapıta imza atan László Nemes adlı yönetmenimiz, yeni filmi ‘Gün Batımı’nda yine bir kostümlü drama imza atıyor. I. Dünya Savaşı’nın ortasında kendi ayakları üzerinde durmak zorunda olan genç bir kadının öyküsünü incelikli bir şekilde anlatıyor.