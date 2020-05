Oldukça kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs pandemisi nedeniyle Mart ayında Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden ve an itibarıyla serbest oyuncu konumunda bulunan John Obi Mikel'in talipleri her geçen gün artıyor.

beIN Sports'un haberine göre; Amerika kıtasında faaliyet gösteren pek çok kulüp, Nijeryalı yıldızı takibe almış durumda. 33 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrolarına katabilmek için Meksika Liga MX takımları şimdiden sıraya girdi.

Brezilya Serie A temsilcileri Botafogo ve Internacional de Mikel yarışına dahil olan ekipler arasında yer alıyor. Tecrübeli yıldızın son kararını ne yönde vereceği ise şimdilik merak konusu.