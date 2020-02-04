Fenerbahçe maçı sonrasında sosyal medya üzerinden bazı taraftarlar, Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel’e ırkçı saldırılarda bulundu.

Hem özel mesaj yoluyla hem de sosyal medyaya açık bir şekilde ırkçı içerikler paylaşan kullanıcıların tespit edildiği öğrenildi. Bu doğrultuda da bu kişilere dava açılmaya hazırlandığı kaydedildi.

Bordo-Mavililer’in başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan da, “Gerekli olan bütün hukuki işlemleri başlattık. O kadar aşağılıklar ki, insan bile değiller!” şeklinde tweet attı.