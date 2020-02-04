John Obi Mikel'e yönelik saldırılar için dava açılacak!

Fenerbahçe maçı sonrası sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılara uğrayan Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu John Obi Mikel’in maruz kaldığı bu saldırılar için hukuki süreç başlatılıyor.

04 Şubat 2020, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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John Obi Mikel'e yönelik saldırılar için dava açılacak!

Fenerbahçe maçı sonrasında sosyal medya üzerinden bazı taraftarlar, Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı John Obi Mikel’e ırkçı saldırılarda bulundu.

Hem özel mesaj yoluyla hem de sosyal medyaya açık bir şekilde ırkçı içerikler paylaşan kullanıcıların tespit edildiği öğrenildi. Bu doğrultuda da bu kişilere dava açılmaya hazırlandığı kaydedildi.

Bordo-Mavililer’in başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan da, “Gerekli olan bütün hukuki işlemleri başlattık. O kadar aşağılıklar ki, insan bile değiller!” şeklinde tweet attı. 

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