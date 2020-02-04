Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, 90 dakikanın sona ermesiyle tansiyon yükselmişti.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu ile gerginlik yaşayan Trabzonspor'un yıldız oyuncusu John Obi Mikel'e Instagram hesabına açık ve özel mesaj yoluyla ırkçı içerikler gönderilirken, Bordo Mavili ekip, ırkçı saldırıda bulunan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.

'4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz'

Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geleceği Erzurumspor maçı öncesi açıklamalarda bulunan Mikel, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirtti ve ''Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı çok üzgünüm. Irkçılığın futbolda kesinlikle yeri yok. Hem bana, hem çocuklarıma ve hem de kız arkadaşıma varan cümleler sarf edildi. Bunların kesinlikle bir daha futbol sahasına girememeleri lazım. Sporla ilgileri yok. 4 yaşında çocuklarım hakkında böyle şeyler söylenmesi çok yanlış. Bu yaşanmamalı, kesinlikle kabul edilemez. Üzgünüm ve çok sinirliyim. 4 yaşında 2 kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz.'' diye konuştu.

'Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı'

Birçok destek mesajı aldığının altını çizen tecrübeli oyuncu, ''Yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldım. Birçok taraftarlardan, Galatasaray taraftarlarından da destekleyici mesajlar aldım. Yaşadığımız bu toplumda bu tür şeylere yer olmamalı, bunu yaşamamalıyız. Doğduğumuzda hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız.'' ifadelerini kullandı.

'Mağlubiyetin hayal kırıklığı nedeniyle biraz gerilim yaşandı'

Emre Belözoğlu ile yaşadığı gerginlik hakkında konuşan Mikel, ''Derbi maçı oynuyoruz. Onlar da ve biz de kazanmak isteyen taraftık. Kazanan biz olduk. Onlar da mağlubiyetin hayal kırıklığı nedeniyle biraz gerilim yaşandı. Sonrasında oyuncular arasında sorun yaşanmadı.'' ifadelerini kullandı.



