John Obi Mikel kariyerinde önemli takımlarda forma giymiş bir futbolcudur. Aynı zamanda ülkemizde de bir dönem forma giyen John Obi Mikel şuan kariyerine İngiltere liginde sürdürmektedir. John Obi Mikel sağ ayaklı bir futolcudur. Hem orta saha hem de ön liberoda forma giyebilmektedir. John Obi Mikel’in kariyerinde ki en verimli dönemler Chelsea takımı ile geçmiştir. Futbolcunun şuan ki değeri ise 1.2 milyon eurodur. 2013 yılında ise John Obi Mikel 23 milyon euroluk değere sahipti. John Obi Mikel merkez orta sahanın yanı sıra on numarada da forma giymiştir.

John Obi Mikel 1.88 metre boya sahiptir. Sağ ayaklı bir futbolcu olan John Obi Mikel orta sahada pek çok maçta asist yapmıştır. Aynı zamanda duran toplarda da etkili bir performans sergilemektedir. John Obi Mikel şuan oynamış olduğu İngiliz takımı ile sözleşmesi 2021 yılına kadar devam etmektedir. Ülkemizde forma giymiş olan Afrika kökenli futbolculardan bir tanesidir. John Obi Mikel Türkiye ligine bedelsiz transfer olmuştur. Futbolcunun tam adı ise John Michael Nchekwube Obinna’dır.

John Obi Mikel kimdir, nereli?

John Obi Mikel Nijerya’nın Fos şehrinde dünyaya gelmiştir. Afrika kökenli bir Nijerya asıllı futbolcudur.

John Obi Mikel kaç yaşında?

1987 doğumlu olan John Obi Mikel, 34 yaşındadır.

John Obi Mikel Süper Lig’de Hangi Takımlarda Oynadı?

Türkiye’ye Hangi Takımdan Geldi?

Türkiye’ye Middlesbrough takımından gelmiştir. John Obi Mikel Süper Lig'de sadece Trabzonspor forması giymiştir.

2021’de hangi takımda oynuyor?

John Obi Mikel 2021 yılı itibari ile İngiltere Championship takımlarından olan Stoke City’de forma giymektedir.

John Obi Mikel'in maaşı ne kadar?

John Obi Mikel Stoke City’den yıllık 1.1 Milyon Euro kazanmaktadır.

John Obi Mikel’in Hayatı

John Obi Mikel Nijerya’nın Jos şehrinde dünyaya geldi. Futbola da ilk olarak bu şehirde başlamıştır. Nijerya’da yer alan Pepsi Football Academy ile gençlik kariyerine başlamıştır. Ardından buradan Nijerya takımlarından olan Plateau United kulübü ile anlaşmıştır. 2004 yılına kadar bu takımın altyapısında forma giydikten sonra Norveç takımlarından olan FK Lyn takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Norveç takımında etkili bir performans gösteren John Obi Mikel burada Chelsea takımının dikkatini çekmeyi başarmıştır. Chelsea transferi için harekete geçmiştir.

Chelsea takımına 20 milyon euroluk bedel ile transfer olan John Obi Mikel bu takımda oldukça başarılı bir performans göstermiştir. Chelsea kulübü ile tam 11 yıl forma giyen John Obi Mikel kariyerinde en verimli dönemleri bu takımda geçirmiştir. Chelsea takımı ile birlikte şampiyonlar ligi maçlarında da forma giymeyi başarmıştır. Burada takımının en istikrarlı futbolcularından biri haline gelmiştir. Chelsea takımı ile 2017 yılına kadar forma giyen John Obi Mikel sözleşmesi sona erdikten sonra Çin’e transfer olmuştur. Çin kulüplerinden olan Teda kulübü ile 2 yıl forma giyen John Obi Mikel tekrardan İngiltere’ye geri dönmüştür. İngiltere Championship takımlarından olan Middlesbrough takımı oyuncuyu bedelsiz transfer etmiştir. Fakat yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı göstermeyince Championship’te sadece 14 maçta forma giyebilmiştir.

John Obi Mikel 6 ay bu takımda forma giydikten sonra Trabzonspor’a 2019 yılında imza atmıştır. Trabzonspor ile anlaşan John Obi Mikel bedelsiz bir şekilde ülkemizde futbol oynamaya başlamıştır. Yaşanan sakatlıklardan ötürü süper ligde de etkili performans sergileyememiştir. Bundan dolayı 2020’nin Mart ayında sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edilmiştir. 2020’nin yaz transfer döneminde John Obi Mikel kulüpsüz kaldıktan sonra İngiltere Championship takımlarından olan Stoke City ile anlaşmıştır. Şuan da kariyerine Stoke City takımında devam etmektedir.

John Obi Mikel’in Milli Takım Kariyeri

İlk kez 2005 yılında Nijerya milli takımına çağrılan John Obi Mikel Nijerya milli takımının vazgeçilmez oyuncularından birisi olmuştur. Nijerya milli takımı ile 89 maçta forma giyen John Obi Mikel 6 gol atmayı başarmıştır. Nijerya milli takım formasını tam 14 sene giyen John Obi Mikel 2019 yılında milli takımı bıraktığını açıklamıştır.

John Obi Mikel’in Performans Bilgileri

Kariyerinde Chelsea ile 372 maçta forma giyen John Obi Mikel 6 gol atmış ve 13 asist yapmıştır. Daha sonra Tianjin Teda takımı ile 31 maçta oynayan John Obi Mikel 3 gol 3 asist yapmayı başarmıştır.