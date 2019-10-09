John Obi Mikel: 'Burada çok mutluyum'

Uzun uğraşlar ve büyük umutlarla sezon başında Bordo-Mavi renklere bağlanan ve yılın transferlerinden birine imza atan John Obi Mikel, Trabzonspor Dergisi’ne konuştu.

Kısa sürede Türkiye’ye uyum sağladığını dile getiren Nijeryalı yıldız, “İngiltere’de insanların sıkıca birbirine sarılabilmesi için birbirlerini çok uzun süredir tanıyor olması gerekir. Burada insanlar size güvenip, dostluğunu hissettirebiliyor. Yemekler de harika. İngiltere’deki balık yemeklerine kıyasla buradakileri daha çok beğeniyorum” dedi.

‘Ailemi özlüyorum ama...’

Trabzon’da mutlu olmadığı iddialarını da yalanlayan 32 yaşındaki futbolcu, “Şehir tam bir futbol şehri. Aklınızda futbol varsa çok doğru bir yerdesiniz demektir. Bu nedenle doğru yerde olduğumu düşünüyorum ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Benim tüm ailem Londra ’da yaşıyor. Onları doğal olarak özlüyorum ama sonuçta ben bir iş yapıyorum. Bu işin karşılığını da vermem gerekiyor. Burada ailenin bir parçası olmaya çalışıyorum. Takımıma ve hedeflerine yardımcı olmak istiyorum. Hem bu yıl hem de gelecek sezonlarda başarılar kazanması adına elimden geleni yapmak için buradayım” ifadelerini kullandı.

‘Başarı için buradayım’

Başarı için Fırtına’yı tercih ettiğini dile getiren yıldız oyuncu, “Geçen sezon çok başarılı bir takım vardı. Şimdi bu başarının bir üstünü hedefliyoruz. Benim de misyonum bu hedef için takımıma yardımcı olmak. Taraftarın, takımın, hocamızın bizden beklentilerini biliyoruz. Bu beklentilerin karşılanması adına hem tecrübelerimle hem de sahada yaptıklarımla katkı sağlamak istiyorum” diye konuştu.

‘Sakatlıklar büyük talihsizlik’

Süper Lig ve Avrupa Ligi’ni birbirinden ayırmak gerektiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, “Benzer yarışmalar olsa da farklı nitelikler taşıyorlar. Örneğin Avrupa Ligi kısa mesafeli bir yarış, lig ise uzun bir maraton. Ligde oynayacağınız çok fazla maç var ve çok fazla süreç geçirebilirsiniz. Yeni oyuncular transfer ettiğinizde zamana ihtiyacınız vardır. Bu yıl önemli bölgelerde oynayan önemli arkadaşlarımızın sakatlık yaşaması büyük talihsizlik oldu. Bu durum düzelecektir” açıklamalarında bulundu.

‘Her gün daha iyi oluyorum’

Yavaş yavaş form tuttuğunu da söyleyen Nijeryalı süperstar, “Özellikle Sturridge ile birlikte antrenman farklılıklarını gördük. Dolayısıyla buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak gün geçtikçe daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. İlk geldiğimde takımın gerisinde olduğumu söyleyebiliriz. Çalışmalarla aynı seviyeye gelmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.

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‘O’nu görünce ‘wow’ dedim’

Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Abdülkadir Ömür’e de övgüler yağdıran yıldız oyuncu, “Genç futbolcuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. İlk antrenmana çıktığımda Abdülkadir Ömür’ü görüp, ‘wow’ demiştim. İnanılmaz yetenekli. Sakatlığı da çok üzücü. Tüm dünya onun ne kadar yetenekli ve istekli bir oyuncu olduğunu görebiliyor” yorumunu yaptı.

‘Süper Lig çok kaliteli’

Süper Lig’i de değerlendiren Mikel, kariyeri olan futbolcuların bu ligde forma giydiğinin altını çizerek, “Ligin kalitesinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Oyunculara baktığınızda çok kariyerli ve iyi oyuncular olduğunu görüyorsunuz. Benim için buraya gelebilmek ve buna tanık olabilmek çok önemliydi. Takımların yaptıkları transferler ligde ne kadar başarılı olmayı istediklerini ortaya koyuyor. Biz de takım olarak aynı düşüncedeyiz. Bu yıl zorlu bir lig yarışı olacak diye düşünüyorum. Hatta şampiyon olacak takımla diğerleri arasında büyük fark olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

‘Onazi ve Nwakaeme referans oldu’

Trabzon’a gelmeden önce vatandaşları Onazi ve Nwakaeme’ye danıştığını söyleyen 32 yaşındaki oyuncu, “Teklif geldiğinde ilk onlarla görüştüm. Trabzonspor’un büyük başarılar hedefleyen bir kulüp olduğunu söylediler. Takım hakkında çok olumlu şeyler duydum. Daha sonra başkanımızla tanıştım. Kendisi bana kulübün gelecek planlarından bahsetti. Bu görüşme sonrası da tamamen ikna oldum” ifadelerini kullandı.

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‘Daha önce hiç böyle karşılanmamıştım’

Taraftarın karşılamasını ‘harika’ olarak nitelendiren tecrübeli futbolcu, “İnanılmaz bir tecrübeydi. Daha önce hiçbir yerde bu şekilde karşılanmamıştım. Takip edebildiğim kadarıyla sadece ben değil yeni gelen tüm oyuncular bu şekilde karşılandılar. Oyuncular olarak bu şekilde karşılanınca taraftarlara teşekkür edebilmek için elinizden geleni yapmak istiyorsunuz. Umarım iyi bir sezon geçirip onlara kendi yöntemimizle teşekkür edebiliriz” dedi.

‘Karşımda futbol ailesi gördüm’

Takımı değerlendiren deneyimli orta saha oyuncusu, “Gelir gelmez karşımda bir futbol ailesi gördüm. Birbiriyle bütünleşmiş, birbirini çok seven, birlikte çalışan oyuncu grubuyla birlikte teknik heyet ve profesyoneller gördüm. Harika bir teknik heyete sahibiz. Oyuncu kadrosu hem yetenek hem de insan olarak çok kaliteli” yorumunu yaptı.