UNICS Kazan'ın yıldızlarından John Brown, EuroLeague tarihine geçmeyi başardı. Daha normal sezonun bitimine 11 maç olmasına rağmen ABD'li oyuncu, 66 top çalma ile EuroLeague tarihinde bir sezonda en çok top çalan oyuncu olmayı başardı.

Önceki rekor Ginobili'deydi

John Brown, yaklaşık 21 yıllık bir rekoru daha sezonun tamamlanmasına çok maç varken kırmış oldu. Bu alandaki rekor, 2000-01 sezonunda 64 kez top çalan Manu Ginobili'ye aitti.

John Brown, takımının deplasmanda 76-67 kazandığı son Zalgiris maçında 5 kez top çalarken bu sezon çıktığı ilk 20 maçın her birinde top çalmayı başardı.

EuroLeague'in eski formatında Manu Ginobili, 64 top çalma rekoruna 22 maçta ulaşırken John Brown, 23 maçta 66 top çalmaya ulaştı ve kalan 11 maçta rekorunu geliştirme imkanı bulunuyor.