Geçmişten günümüze futbol severek takip edilen spor branşlarından bir tanesidir. Dünya genelinde pek çok ülkede liglerde futbol takımları müsabakalar yapıyor. Bu futbol müsabakalarında elde edilen başarılar sonucunda şampiyon olan takım seçiliyor. 11 kişiden oluşan her takım başarılı olmak için 90 dakika boyunca rakip ile mücadeleye girişiyor. İki takım arasında yaşanan bu mücadele sonucunda en çok gol atan takım ligde hızla yükseliyor.

Final maçından sonra ise lig şampiyonu belirleniyor. Lig şampiyonları dünya genelinde düzenlenen müsabakalara katılmaya hak kazanıyorlar. Burada en güçlü ve başarılı futbol takımları birbirleri arasında mücadele ediyor. Böylece başarılı olan futbol takımı da lig şampiyonu oluyor. Futbol takımlarının başarılı olması için en iyi futbolcuları transfer etmeleri gerekir. Johan Elmander de en başarılı futbolculardan.

Johan Elmander kimdir, nereli?

Johan Elmander 27 Mayıs 1981 yılında İsveç'in Alingsas kentinde dünyaya geldi. Asıl adı Johan Erik Calvin Elmander olan Johan Elmander 1, 88 metre boyundadır. Forvet mevkiinde futbol oynayan başarılı futbolcu çok küçük yaşlardan itibaren futbol oynamaya başladı. İsveçli eski milli futbolcu Örgryte takımında da forma giyiyor.

İsveç'in çeşitli kulüplerinde forma giyen Johan Elmander1997 yılında Holmalund takımına transfer oldu. 1997- 1998 sezonunda Holmalund futbol takımında forma giyen futbolcu forvet mevkiinin yanı sıra orta sahada da oynadı. Elmander Holmalund futbol takımı ile çıktığı 23 maçta toplam 5 gol attı.

Johan Elmander kaç yaşında?

Başarılı bir orta saha oyuncusu olan Johan Elmander 1999-2000 sezonunda çıktığı 39 maçta 4 gol attı. İsveçli başarılı futbolcu Johan Elmander 18 yaşındayken Hollanda'nın en önemli kulüplerinden bir tanesi olan Feyenoord futbol takımına transfer oldu.

Burada 39 maça çıkan futbolcu 3 gol attı. 2000- 2004 yılları arasında Feyenoord futbol takımında oynayan Johan Elmander burada çok fazla forma şansı bulamadı. İsveçli futbolcu 2002- 2003 sezonunda Djurgarden futbol takımına kiralık olarak gönderildi. Burada 19 maça çıkan futbolcu 12 gol atma fırsatı yakaladı.

İsveçli başarılı futbolcu Johan Elmander dünya genelinde önemli kulüplerde forma giydi. Başarılı futbolcu Johan Elmander Türkiye Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giydi. 2011- 2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Johan Elmander burada çıktığı 52 maçta 16 gol attı.

27 Mayıs tarihinde Türkiye'ye gelerek Fatih Terim ile tanışan başarılı futbolcu 30 Mayıs tarihinde ise Galatasaray ile 2 sezonluk bir sözleşme imzaladı. Johan Elmander Galatasaray forması ile ilk golünü Liverpool karşısında attı. İsveçli futbolcu Johan Elmander 2011- 2012 sezonunda Galatasaray'da 12 gol atarken lig şampiyonluğu da yaşadı.

Galatasaray'a hangi takımdan geldi?

İsveçli futbolcu Johan Elmander 2006- 2008 yılları arasında Toulouse futbol takımı ile çıktığı 64 maçta 22 gol attı. 2008- 2011 yılları arasında Bolton Wanderers futbol takımında oynayan başarılı futbolcu çıktığı 92 maçta 18 gol attı. Bu takımda başarılı bir performans gösteren Johan Elmander sonrasında ise 2011- 2014 yılları arasında Galatasaray'da forma giydi

Johan Elmander Milli Takım kariyeri

İsveçli futbolcu Johan Elmander ilk defa 2000 yılında İsveç U- 21 milli takımına davet edildi. 2000- 2004 yılları arasında İsveç U- 21 milli takımında 30 maça çıkan futbolcu 12 gol attı. İsveçli başarılı futbolcu 2002 yılında ise İsveç A milli takımına davet edildi. Futbolcu ilk maçına ise Yunanistan karşısında çıktı. İsveç milli takımında başarılı sonuçlar elde eden Johan Elmander milli takım forması ile birlikte Euro 2012'de forma şansı buldu.

Johan Elmander futbol kariyeri

Dünya çapında başarılı pek çok kulüpte forma giyen Johan Elmander futbol tekniği ve hızı ile ilgi topluyor. İsveç'teki çeşitli kulüplerde futbol oynadıktan sonra Holmalund takımında forvet oynayan futbolcu yavaş yavaş orta saha mevkiinde futbol oynamaya başladı. Büyük kulüpler tarafından yakın markaja alınan başarılı futbolcu Feyenoord futbol takımında da iki sezon boyunca forma giyerek başarılı bir performans gösterdi.

Brondy IF futbol takımında da forma giyen İsveçli başarılı futbolcu sezon sonunda 4,5 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Toulouse takımı tarafından transfer edildi. Fransız ekibinde santrafor olarak görev alan başarılı futbolcu 32 maçta toplam 11 gol attı.