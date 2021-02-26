Johan Cruyff dönüşü ne demek? Cruyff dönüşü nasıl yapılır?

Futbolda Johan Cruyff dönüşünün kendisine has bir hikayesi bulunmaktadır. Bu Johan Cruyff dönüşü hareketi bir maçta yapılan bir hareket sonucunda futbolun içine yerleşmiş bir kavramdır. Bu hareketin ortaya çıktığı maç 1974 yılında gerçekleşmiştir. Hollanda ile İsveç arasında geçen maçta Johan Cruyff ismine sahip olan Hollandalı futbolcu tarafından futbola kazandırılmış bir harekettir.

Futbol sporunda yer alan penaltı, faul gibi terimlerine nazaran çok daha az insan tarafından bilinen bir terimdir. Kolay bir hareket değildir. Bu hareketi yapmayı başaran futbolcular halk tarafından, izleyici veya taraftar tarafından daha farklı bir bakış açısı ile izlenmekte, hayranlık uyandırmaktadır. Bu nedenle futbol da değer gören, önem verilen terimlerden, hareketlerden birini oluşturur.

Johan Cruyff dönüşü ne demek?

Cruyff dönüşü Hollandalı futbolcu olan Johan Cruyff soyadından ismini almış ve o futbolcu tarafından ortaya konmuş bir harekettir. 1974 yılında ortaya çıkmıştır. Yapılması zor olan ve yetenek isteyen bir futbol hareketidir. Yapmayı başaran futbolcuların, bu alandaki prestiji yükselmektedir. Bu hareketin tanımlaması şu şekilde olmaktadır.

Cruyff dönüşü nasıl yapılır?

Cruyff dönüşü, futbolcunun kendi sahasına yakın ve aynı zamanda yönünün kendi sahasına doğru bir şekilde olmasına rağmen ayağında olan topu ceza sahasından uzaklaştırabilmek adına bacağı ile 180 derece bir açıyla döndürüp, topu ceza sahasından kurtarması olarak bilinir. Bu hareketin ortaya çıkması futbol sporuna hareketlilik getirmiştir. Bu harekete benzer, futbola fayda sağlayan ve heyecan veren yeni hareket şekilleri de bundan sonra ve bu hareket örnek alınarak geliştirilmiştir.

Johan Cruyff kimdir?

Johan Cruyff Hollandalıdır. Aynı zamanda Hollandalı bir futbolcudur. Hollandalı futbolcular arasında bulunan en iyilerinden biridir. Futbol için önemli hareket ve terimlerden biri olan Cruyff dönüşünü Johan Cruyff kazandırmış ve bu hareket onun soyadı ile adlandırılmıştır. Futbolculuğunun yanı sıra teknik direktörlük de yapmıştır.

Teknik direktör olduğu dönemde, direktörlüğünü yaptığı takımlara kupalar kazandırmıştır. 1970'li yıllarda tanınan futbolcular arasına adını yazdırmış ve bunu takiben 1999 yılında yaşadığı asrın en iyi futbol oyuncusu seçilmiştir. Bunların yanında kendi oynadığı takımlara da çokça kupa kazandırmıştır. Örnek olan futbolculardan biridir.