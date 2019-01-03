NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki zirve takipçilerinden Philadelphia 76ers, Batı Konferansı'nın son sırasındaki Phoenix Suns'ı deplasmanda 132-127 yendi.

76ers'ın all-star oyuncusu Joel Embiid, 42 sayı ve 18 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. Ben Simmons 29 sayı, 6 asist, J.J. Redick de 27 sayılık katkıda bulundu. Sahaya ilk 5'te çıkan Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle oynadı.

Suns'ta Devin Booker'ın 37 sayı, 8 asist ve Deandre Ayton'ın 18 sayı, 11 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

AA