Joel Embiid 24 sayıyla döndü | Philadelphia, evinde Minnesota'yı mağlup etti
NBA'de milli oyuncularımızdan Furkan Korkmaz'ın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, yıldızı Joel Embiid'in 10 maç sonra formasına kavuştuğu ve 24 sayıyla katkı sağladığı karşılaşmada Minnesota Timberwolves'u 122-113 mağlup etti.
NBA’e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren Philadelphia 76ers, Joel Embiid’in 10 maçlık aranın ardından formasına kavuştuğu karşılaşmada, evinde ağırladığı Minnesota Timberwolves’u 122-113 yendi.
Ev sahibi 76ers’ı galibiyete, 32 sayı kaydeden Tobias Harris ve 24 sayı, 8 ribaunt, 3 blokla oynayan Embiid taşıdı. Oyuna sonradan dahil olan milli oyuncumuz Furkan Korkmaz da 6 sayı, 2 asist üretti.
Lig sonuncusu Timberwolves’un all-star pivotu Karl-Anthony Towns, 39 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Çaylak oyuncu Anthony Edwards ise 27 sayı attı.
Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman da takımının 115-101 mağlup ayrıldığı Miami Heat deplasmanında 2 sayı, 2 asistle oynadı.
Gecenin sonuçları:
Washington Wizards-Dallas Mavericks: 87-109
Detroit Pistons-New York Knicks: 81-125
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 115-101
Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 122-113
Utah Jazz-Orlando Magic: 137-91
San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 133-139 (uzatmada)
Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 128-129
Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 133-85