NBA’e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nda zirve mücadelesi veren Philadelphia 76ers, Joel Embiid’in 10 maçlık aranın ardından formasına kavuştuğu karşılaşmada, evinde ağırladığı Minnesota Timberwolves’u 122-113 yendi.

Ev sahibi 76ers’ı galibiyete, 32 sayı kaydeden Tobias Harris ve 24 sayı, 8 ribaunt, 3 blokla oynayan Embiid taşıdı. Oyuna sonradan dahil olan milli oyuncumuz Furkan Korkmaz da 6 sayı, 2 asist üretti.

Lig sonuncusu Timberwolves’un all-star pivotu Karl-Anthony Towns, 39 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Çaylak oyuncu Anthony Edwards ise 27 sayı attı.

Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman da takımının 115-101 mağlup ayrıldığı Miami Heat deplasmanında 2 sayı, 2 asistle oynadı.

Gecenin sonuçları:

Washington Wizards-Dallas Mavericks: 87-109

Detroit Pistons-New York Knicks: 81-125

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 115-101

Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 122-113

Utah Jazz-Orlando Magic: 137-91

San Antonio Spurs-Indiana Pacers: 133-139 (uzatmada)

Sacramento Kings-Milwaukee Bucks: 128-129

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 133-85