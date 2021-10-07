Joel Bolomboy: Anadolu Efes maçına hazırız

Turkish Airlines EuroLeague'in ikinci haftasında Rus ekibi CSKA Moskova, temsilcilerimizden Anadolu Efes'e konuk olacak. Karşılaşma öncesi CSKA Moskova'nın önemli isimlerinden Joel Bolomboy, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya hazır olduklarını belirten Joel Bolomboy; uzun rotasyonunda Nikola Milutinov'un eksikliğine de değinirken, "Kesinlikle hazırız. Bu maça mücadele etmeye hazır şekilde geliyoruz. Çok çalıştık, kaybettiğimiz son maçı telafi etmeye hazırız ki onların da mücadele etmeye hazır olduklarının bilincindeyiz. Oyun planlarımıza bağlı kalmalıyız. CSKA basketbolu oyna ve her şeyini ver... Nikola Milutinov'un sakatlığı sonrası özellikle ben ve diğer uzunlarımız olarak öne çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Nikola'nın eksikliğini gidermek adına ekstra enerji ve çaba sarf edeceğim" ifadelerini kullandı.