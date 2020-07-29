Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Crystal Palace'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, 24 kez fileleri havalandırdığı Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı. Bu sezon 48 maçta 32 gol ve 10 asistle oynayarak parmak ısırtan yıldız futbolcuyla ilgili Norveç Milli Takımı'nın yardımcı antrenörlerinden Joar Hansen'den flaş açıklamalar geldi. Verdens Gang Gazetesi'ne konuşan Hansen, vatandaşının performansı hakkında şu yorumları yaptı:

"Sörloth için ne söylenebilir ki? Bu sezon yaptıkları inanılmaz. Trabzonspor şampiyonluk için savaştıysa bunda en büyük paylardan biri Sörloth'a ait. Tek kelimeyle fantastik bir sezonu geride bıraktı. Şu anda adının daha büyük kulüplerle anılması sürpriz değil. Hâlâ genç ve kariyeri boyunca fantastik bir zihinsel güce sahip olduğunu gösterdi.

Trabzonspor gibi Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine gitmek Sörloth için bir şanstı. Bu sezon başardıklarıysa çok saygıdeğer ve büyük futbolcularla oynamayı hâlâ istediğinin bir göstergesi. Bundesliga ya da Serie A gibi elit bir lige gitmek onun için büyük bir adım olur. Kendisi, Trabzonspor'daki başarısıyla devasa bir öz güven kazandı."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler