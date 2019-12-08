Joaquin La Liga tarihine geçti! Hat-trick...

La Liga'nın deneyimli oyuncusu Joaquin, Athletic Bilbao maçında ilk yarıda hat-trick yaptı. Real Betis'in 21.07.1981 doğumlu oyuncusu böylece La Liga tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. Joaquin ilk 20 dakika içinde üç gol birden atarak önemli bir başka istatistiğe ulaştı.

Joaquin 38 yaş 140 gün ile La Liga tarihinde hat-trick yapan en yaşlı oyuncu olurken bu sezon toplamda 6 gol attı.