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Joao Pereira: Takım halinde oynadık

Trabzonspor denyimli savunma oyuncusu Joao Pereira, 1-0 kazanılan BB Erzurumspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Pereira, "Takım halinde oynadık. Beraber koşmaya ve mücadele etmeye çalıştık. Bunu başardığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı

22 Kasım 2020, Pazar 21:27 Son Güncelleme:
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Joao Pereira: Takım halinde oynadık

Trabzonspor deneyimli savunma oyuncusu Joao Pereira, Süper Lig'in 9.haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan BB Erzurumspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Joao Pereira, "Takım halinde oynadık. Beraber koşmaya ve mücadele etmeye çalıştık. Bunu başardığımızı düşünüyorum. Yeni hocamız var, yeni fikirleri var. Onun oyun sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Ara nedeniyle çok fazla beraber çalışamadık ama bu yeni düzene ayak uydurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı

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