Joao Pereira: İyi futbol için kaliteli oyuncular gerekli

Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor’un tecrübeli isimlerinden Joao Pereira da karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Liderliğe yükseldikleri için mutlu olduğunu belirten Portekizli oyuncu, “Her pozisyonda çok iyi oyuncularımız var. İyi futbol için kaliteli futbolcular gerekli. Bizim de çok kaliteli oyuncularımız var. Bu da iyi maçlar ortaya koymamızı sağlıyor” ifadelerini kullandı.