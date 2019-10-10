Joao Mario kimdir?

Tam adı Joao Mario Neto Lopes olan 'Joao Mario' 3 Ocak 2000'de Portekiz'de doğdu. 19 yaşındaki sağ kanat-forvet Porto'nun altyapısında yetişti. 2008 senesinde Porto'nun genç takımında futbol hayatına başladı. Porto'nun tüm yaş gruplarında forma giydikten sonra Porto B takımına yükseldi. İki ayağıyla da oynayan 1,76'lık sağ kanat-forvetin 2022 yılına kadar Porto'da sözleşmesi bulunuyor.

Joao Mario'nun güncel piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 700 bin euro. Portekiz U20 milli takımında da forma giyen 19 yaşındaki genç futbolcu milli takımla 2 maça çıktı.