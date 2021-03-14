Joao Felix yedek kaldı, dünyalar başına yıkıldı!

Diego Simeone, Joao Felix'i yine yedek bıraktı. Atletico Madrid'in Gertafe ile deplasmanda 0-0 berabere kaldığı ve 2 puan kaybettiği mücadelenin ilk 11'inde Felix yerine Angel Correa yer aldı. Arjantinli teknik adam bu sezon Correa'yı Felix'e oranla daha çok tercih ediyor ancak Felix'in yedek kalmak istememesi de sorun yaratıyor.

Felix Getafe maçının ikinci yarısının başında Saul yerine oyuna girdi ancak özellikle İspanyol medyası, onun tribündeki mutsuz halini önplana çıkardı. Geçen sezonun başında Benfica'dan 130 milyon euroya Atletico'ya transfer olan Felix'in Madrit ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı oyuncunun kontratına 300 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.







