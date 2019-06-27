Ve beklenen transfer gerçekleşti. Atletico Madrid, Portekiz'in 19 yaşındaki yükselen değeri Joao Felix'i resmen kadrosuna kattı. İspanyol ekibi, Manchester City ve Real Madrid'in de peşinden koştuğu Felix için Benfica'ya 126 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

En değerlisi Felix oldu!

Forvet arkası ile on numara poziyonlarında görev yapabilen ve 126 milyon Euro’luk bonservis ücretiyle takımdan ayrılan Joao Felix, takımından en yüksek bonservisle ayrılan oyuncu oldu. Benfica formasıyla geride kalan sezon 43 maça çıkan Joao Felix, 20 gol atarken, 11 de asist yaptı. Joao Felix ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde hat-trick yapan en genç oyuncu oldu.

Portekizli süperstar, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda temsilcimiz Galatasaray'ın Benfica ile oynadığı 2 maçta da forma giymişti.