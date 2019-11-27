Joao Felix ödülü kaptı! İşte Golden Boy kazanan yıldızlar..
Atletico Madrid takımına sezon başı rekor ücretle transfer olan Joao Felix, 2019 Golden Boy ödülünü kazanmayı başardı. Benfica forması altında geçen sezon resmi maçlarda 20 gol atan 1999 doğumlu oyuncu, günümüzde çok önemli yerlere gelen oyuncular ile aynı ödülü almış oldu
Son yıllarda bu prestijli ödülü kazanan oyuncular şöyle
2019 : Joao Felix
2018: Matthijs de Ligt
2017 : K. Mbappe
2016 : Renato Sanchez
2015 : A. Martial
2014 : Raheem Sterling
2013 : Paul Pogba
2012 : Isco
2011 : Mario Götze
2010 : Mario Balotelli
Abdülkadir Ömür en çok oy alan oyuncu olmuştu ama...
Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından verilen Golden Boy ödülünde en iyi 40 futbolcu arasına kalmış ancak açıklanan son 20 kişilik listede kendisine yer bulamamıştı. Milli futbolcu, buna karşın geçtiğimiz Haziran'dan bu yana taraftarların en çok oy verdiği isim olmuştu.