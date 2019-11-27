Joao Felix ödülü kaptı! İşte Golden Boy kazanan yıldızlar..

Atletico Madrid takımına sezon başı rekor ücretle transfer olan Joao Felix, 2019 Golden Boy ödülünü kazanmayı başardı. Benfica forması altında geçen sezon resmi maçlarda 20 gol atan 1999 doğumlu oyuncu, günümüzde çok önemli yerlere gelen oyuncular ile aynı ödülü almış oldu

27 Kasım 2019, Çarşamba 14:56 Son Güncelleme:
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Joao Felix ödülü kaptı! İşte Golden Boy kazanan yıldızlar..

Son yıllarda bu prestijli ödülü kazanan oyuncular şöyle

2019 : Joao Felix

2018: Matthijs de Ligt

2017 : K. Mbappe

2016 : Renato Sanchez

2015 : A. Martial

2014 : Raheem Sterling

2013 : Paul Pogba

2012 : Isco

2011 : Mario Götze

2010 : Mario Balotelli

Abdülkadir Ömür en çok oy alan oyuncu olmuştu ama...

Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür, İtalyan Tuttosport gazetesi tarafından verilen Golden Boy ödülünde en iyi 40 futbolcu arasına kalmış ancak açıklanan son 20 kişilik listede kendisine yer bulamamıştı. Milli futbolcu, buna karşın geçtiğimiz Haziran'dan bu yana taraftarların en çok oy verdiği isim olmuştu.


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