Joan Laporta: Messi ihanete uğradı!

Bilindiği üzere 2019-20 sezonu sonunda takımdan ayrılmak isteyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın Barcelona'daki geleceği halen belirsizliğini koruyor.

2003-2010 yılları arasında da Barcelona'da başkanlık yapan Laporta, Radio Marca ve COPE'a yaptığı açıklamalarda, "Mess, Barcelona'yı istiyor. Benim amacım ona eski mutluluğunu geri vermek. Bu sadece parasal bir konu değil, rekabetçi bir takım yaratmak gerekiyor. Lionel Messi ihanete uğradı ve bu da kulüp için büyük bir kayıp. O gerçek bir kazanan ve başka takımların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasına tahammül edemiyor." dedi.

Messi ile son olarak Ekim ayında konuştuğunu anlatan Laporta, şöyle devam etti: "Onun Barcelona için yaptıklarına minnettarım. 16 yaşından beri kendisini tanıyorum, her zaman sıra dışı bir karakterdi. Bu konu özelinde karşılıklı memnuniyet ve saygı olmazsa olmaz. Onun beklentilerini her açıdan karşılayacak bir teklif sunmamız için görevde olmalıyız. Tekrar başarılı olacak bir kadro kurulmasını istiyor. Barcelona gibi bir takımın soyunma odasında takım ruhuna ihtiyacı vardır."

Katalan devinde başkanlık seçimi 24 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

Kaynak: Goal.com