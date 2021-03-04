Barcelona başkan adayı Joan Laporta, Manchester City'nin golcüsü Sergio Aguero'yu sezon sonunda kadrosunda görmek istiyor.

Arjantinli golcü Aguero'nun, yaz aylarında kontratı sona eriyor ve 32 yaşındaki futbolcu henüz Manchester City ile yeni sözleşme imzalamadı. Aguero da, Manchester City'nin transfer listesinde bulunan Lionel Messi gibi yeni sözleşme için sezon sonuna kadar bekleme kararı aldı.