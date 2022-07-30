Manchester United’a transferi yılan hikayesine dönen yıldız oyuncu Frenkie De Jong hakkında kulübü Barcelona’nın başkanı Joan Laporta, Hollandalı oyuncunun Barcelona’da kalmak istediğini açıklarken oyuncunun maaşında indirime gittiği takdirde bu durumdan mutlu olacaklarını söyledi.

‘’O burada kalmak istiyor ve biz de onun burada kalmasını istiyoruz. Bu en önemli şey. Ancak artık yeni bir maaş skalasına sahibiz ve oyuncular buna uymak zorunda. Oyuncuların kulübün gerçeklerini anlamaları gerekiyor. Yüzde 40’tan fazla maaş açığımız var.’’

Barcelona’da yıllık 30 milyon Euro’ya yakın maaş kazanan Frenkie De Jong’a kulübünün ödemediği 16 milyon Euro bulunduğu iddia ediliyor. Laporta, De Jong’un maaşında indirim yapmadan Barcelona’da kalması yoluna giderse ne olacağı sorusuna da yanıt verdi.

‘’Kararına saygı duyarız. Burada De Jong veya bir başkasına zorla bir şey dayatılmaz.’’

Barcelona’nın De Jong’tan kulüpte kalması için maaşından yarı yarıya kesintiye gitmesini istediği iddia ediliyor.



