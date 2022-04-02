Joan Laporta: Bizi gizlice destekliyorlar

Joan Laporta, İspanya'da yayın yapan TVE'ye verdiği röportajda kulübe ve Avrupa Süper Ligi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Süper Ligi'ni geliştirebilmek için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Laporta, "Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le görüştüm. Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmıyoruz ve onu geliştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz. Avrupa Süper Ligi, Avrupa futbolunu kurtarabilmek için gerekli olan şey. Bu proje, futbolun ekosistemine dahil olacak ve söylendiği gibi yerel liglere zarar vermeyecek." açıklamasında bulundu.

Avrupa Süper Ligi'nin kurulumunda yer alan ancak gelen tepkiler üzerine projeden çekilen 9 takımın, kendilerine gizlice destek verdiği söyleyen Laporta, "UEFA ile işbirliğimizi sürdürüyoruz. Manchester City ve Paris Saint Germain'in inanılmaz bir ekonomik gücü var ve onlara karşı savaş halindeyiz. Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan Real Madrid, Barcelona ve Juventus haricinde diğer takımlar sessizliklerini koruyor. Ancak gizli bir şekilde destek olduklarını söylüyorlar." dedi.

Kulübün ekonomik durumuna da değinen Laporta, 2023-24 sezonuyla birlikte sorunların çözüleceğini belirtti. Spotify'la imzalanan sponsorluk anlaşmasının, sorunların çözümüne büyük bir katkı sağlayacağına dikkat çeken Laporta, "Şu anda kulübü oyuncuların, teknik ekibin, çalışanların ve yönetim kurulunun önüne koyduğumuzu söyleyebilirim. Maaş tablomuza ve finansal durumumuza zarar verecek herhangi bir adımı atmayacağız." dedi.

Laporta ayrıca, geçmiş dönemlerde olduğu gibi yüksek maaş ve bonservis ödemesi yapmayacaklarını ifade etti.

(NTV Spor)