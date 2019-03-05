Almanya Milli Takımı'yla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Joachim Löw, yıllardır Milli Takım'ın kilit isimleri arasında bulunan 3 Bayern Münih'li futbolcu Jerome Boateng, Mats Hummels ve Thomas Müller'i bir daha kadroya çağırmayacağını açıkladı.

Bugün Münih'e seyahat eden Löw'ün, aldığı bu kararı bizzat 3 oyuncu ve Bayern yönetimine ilk ağızdan iletti.

59 yaşındaki teknik adam yaptığı açıklamada ''2019 Almanya Milli Takımı için yeni bir başlangıç olacak. Artık bu 3 oyuncumuz planlarımız arasında yok ve bunu kendilerine söylemiş olmak benim için çok önemliydi. Onlar hala dünya çapında futbolcular. Milli Takım'a da çok büyük hizmetler verdiler. Kendilerine birlikte elde ettiğimiz büyük başarılarda pay sahipleri oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Joachim Löw dışında Almanya Milli Takımı Direktörü Oliver Bierfhoff da konuyla ilgili fikirlerini paylaştı:

''Bizim görevimiz Almanya Milli Takımı'nı yeniden zirveye çıkaracak kararları almak. Şimdi kadroumuzu yeniden planlamak için mesai harcamak zorundayız.''

100 maçta milli formayı giyen Thomas Müller, 76 maç sahaya çıkan Jerome Boateng ve 70 kez Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Mats Hummels 2014 yılında Dünya Kupası'nı kazanan kadroda bulunuyordu.

Tolga Kaplan / fanatik.com.tr